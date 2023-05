FC Augsburg

FCA-Profi Rexhbecaj: "Wir werden durch die Hölle gehen müssen"

Plus Vergangene Saison verhalf Elvis Rexhbecaj dem VfL Bochum zum Bundesliga-Klassenerhalt. Mit dem FCA kann er Gleiches schaffen – und dem ehemaligen Klub schaden.

Von Johannes Graf

Verwunderlich war es schon, wie entspannt sich die Augsburger vor dem Heimspiel gegen die bis dato so starken Unioner gaben. Der Glaube in die eigene Stärke war derart ausgeprägt, dass sich keiner aus der Ruhe hätte bringen lassen. So schildert es jedenfalls Elvis Rexhbecaj. Einzig die Ergebnisse hätten gefehlt. Rexhbecaj erklärt mit einfachen Worten, was oft so schwierig ist. "Ob Union Berlin oder Dortmund – zu Hause können wir jeden schlagen. Wir wussten, wir sind heimstark und immer in der Lage, Tore zu schießen." Tore waren es nicht, aber immerhin eines, das den FCA gegen Union gewinnen ließ. Hört man Rexhbecaj zu, so entsprang der Sieg einer gewissen Logik. Gute Leistungen würden irgendwann zwangsläufig zu Punkten führen. "Im Grunde hat nie viel gefehlt, damit wir dreifach punkten. Die Spiele waren immer eng, wir sind nie auseinandergefallen", bekräftigt Rexhbecaj.

Rexhbecaj ist Abräumer und Antreiber beim FC Augsburg

Trainer Enrico Maaßen hat in den vergangenen Tagen mantramäßig davon gesprochen, man müsse bei sich bleiben. In Rexhbecaj hat er einen Spieler gefunden, der dies beherzigt hat. Der defensive Mittelfeldspieler hat sich für Maaßen unersetzbar gemacht, lediglich eine Gelbsperre und ein Muskelfaserriss ließen ihn in Summe drei Spiele verpassen. Der 25-Jährige ist Abräumer und Antreiber zugleich. Wenn er vor der Tribüne steht, die Arme von unten nach oben schwingt, pusht er sich und die Fans auf den Rängen.

