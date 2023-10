FC Augsburg

07:52 Uhr

FCA-Torwart Finn Dahmen: Stammtorhüter mit Unsicherheiten

Plus Finn Dahmen tut sich in seiner ersten Saison als Stammtorhüter noch schwer. Doch auch der neue Augsburger Trainer baut auf den 25-jährigen Neuzugang aus Mainz.

Von Marco Scheinhof

Einsatzgarantien spricht der Däne eigentlich nur ungern aus. Bei einem Spieler macht Jess Thorup eine Ausnahme. "Er wird spielen", sagte der Trainer des FC Augsburg am Donnerstag unmissverständlich, als die Sprache auf Finn Dahmen gekommen war. Die Personalie Torwart ist aus zweierlei Gründen vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg interessant.

Zum einen hatte Dahmen im Training am Mittwoch einen Ball ins Gesicht bekommen, mit leichten Schwindelgefühlen war er in die Kabine gebracht worden. Zum anderen sind Dahmens Leistungen in dieser Saison nicht so überzeugend, dass sich sein Konkurrent Tomas Koubek keine Chancen ausrechnen dürfte.

