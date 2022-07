FCA-Trainer Enrico Maaßen feilt an der Taktik des FCA

Plus Der neue Trainer des FC Augsburg spricht viel und lange mit seinen Spielern. Er erklärt sein taktisches Vorgehen sehr detailliert, bei den Akteuren kommt das gut an. Das kann aber auch Gefahren bringen.

Enrico Maaßen erklärt alles ganz ausführlich. Er stellt jeden Spieler an die richtige Position, lässt den geplanten Spielzug erst einmal ganz langsam üben. Damit jeder Akteur des FC Augsburg ein Gefühl dafür bekommt, wo er stehen muss, welcher Laufweg der richtige ist und bei welchem Mitspieler der Ball landen muss. Die richtige Staffelung ist wichtig, Maaßen spricht häufig von Gegenläufigkeit, dass jeder Akteur also auf seinen Nebenmann achtet.