FCA-Trainer Maaßen fordert Gier von seinen Spielern

Plus Erneut kann der FC Augsburg entscheidende Punkte im Kampf um den Ligaverbleib sichern. Gegen Eintracht Frankfurt muss Trainer Maaßen aber eine große Schwäche abstellen.

Von Johannes Graf

Enrico Maaßen versucht der Thematik auf humorvolle Weise zu begegnen. Obwohl es für den FC Augsburg ja eher zum Weinen als zum Lachen sein muss. "Wir werden uns etwas einfallen lassen", erzählt der Trainer des Fußball-Bundesligisten. "Oder wir schießen das erste Tor wesentlich später. Dann hat es meistens funktioniert." Nicht jede Statistik lohnt zu Schlussfolgerungen, teils ist das Zahlenwerk nichts weiter als Spielerei. Doch je häufiger etwas eintritt, je öfter sich etwas wiederholt, umso wahrscheinlicher wird es, umso mehr verfestigt sich ein Eindruck. Zahlen sind dann nicht mehr nur Werte, sie sind Belege.

23 Punkte hat der FCA in dieser Saison nach einer 1:0-Führung verspielt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Augsburger fünf ihrer acht Saisonsiege mit ebendiesem Ergebnis holten. Dabei glückte ihnen, was ihnen zuletzt stets verwehrt blieb: den Vorsprung zu verteidigen. Im Normalfall ist eine frühe Führung ein Vorteil, dem FCA gereicht sie eher zum Nachteil. Maaßen bittet regelrecht darum, nichts zu dramatisieren. Zu führen sei eine Qualität, betont er noch. Sehr wohl würde in den Analysen jedoch studiert, warum das Verwalten eines Vorsprungs derzeit so anspruchsvoll sei. Zahlreiche Verletzungen und die Verjüngung des Kaders führt er noch ins Feld. "Für uns ist das ein großer Entwicklungspunkt: Dass wir dann dranbleiben, gierig bleiben, das zweite Tor, das dritte Tor schießen."

