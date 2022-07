Geht er oder bleibt er? Florian Niederlechner will schnell Klarheit beim FCA

Plus Gerne hätte Florian Niederlechner seinen Vertrag schon verlängert, der FCA aber zögerte. Ein Wechsel in die USA ist weiterhin eine Option. Aber auch Enrico Maaßen hat gute Argumente.

Ein bisschen hängt die vergangene Saison Florian Niederlechner noch nach. Sie hatte eine Fülle an Enttäuschungen für den Stürmer des FC Augsburg geboten. Er schleppte mehrere Verletzungen mit sich herum, während etlicher Wochen konnte der 31-Jährige nur mit Schmerzen spielen. Die Leiste war gebrochen, Schambein und Bauchmuskeln waren in Mitleidenschaft gezogen. Erst spät entschied er sich für eine Behandlung.