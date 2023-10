Grippewelle beim Club: Nürnberg sagt Testspiel beim FCA ab

Am Donnerstag sollte der FC Augsburg eigentlich gegen den 1. FC Nürnberg testen. Daraus wird nichts: Den Zweitligist plagt eine Grippewelle.

Am Donnerstag, 12. Oktober, sollte der FC Augsburg ab 14 Uhr eigentlich gegen den 1. FC Nürnberg zu einem Testspiel antreten. Daraus wird nun nichts: Die Franken sagten das Freundschaftsspiel ab. Grund dafür ist eine Vielzahl an Krankheitsfällen beim Zweitligisten.

Damit entfällt gewissermaßen die Trainerpremiere von Tobias Strobl auf der Bank des FC Augsburg: Der Coach der U23 betreut die Mannschaft interimsmäßig, nachdem sich der Verein am Montagabend von seinem bisherigen Cheftrainer Enrico Maaße getrennt hatte. Ein neuer Trainer ist noch noch nicht gefunden, gehandelt werden mehrere Kandidaten. Solange noch nichts fix ist, wird Strobl die Bundesliga-Mannschaft trainieren.

Vorverkauf für Wolfsburg, Hoffenheim und Frankfurt gestartet

Am Dienstag ist zudem der exklusive Mitglieder-Vorverkauf für die Bundesliga-Heimspiele des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 28. Oktober, 15.30 Uhr), gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 11. November, 15.30 Uhr) sowie gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 3. Dezember, 19.30 Uhr) gestartet. Bis Donnerstag, 12. Oktober, (12.00 Uhr) können sich Mitglieder noch bis zu vier Tickets sichern, anschließend gehen die Spiele in den freien Vorverkauf.

Wie gewohnt gibt es Tageskarten in allen Kategorien, inklusive Stehplatz und Augsburger Allgemeine-Familienblock. Tickets sind über den Onlineshop unter shop.fcaugsburg.de, die FCA-Geschäftsstelle, den FCA 1907 Store, die VR-Bank-Filiale in der Annastraße, über die Ticket-Hotline 01803-019070 (*0,09 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 €/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz) sowie an allen Kartenverkaufsstellen der Augsburger Allgemeinen zu erhalten.

KidsClub-Verlosung: Schiri-Eskorte und Fahnenkids

Der FCA kann zu den Heimspielen gegen Wolfsburg, Hoffenheim und Frankfurt an seine KidsClub-Mitglieder exklusiv zwei bis drei Plätze für die Schiri-Einlaufeskorte sowie zusätzlich zwei Fahnenkids verlosen. Die zwei Fahnenkids folgen dem FCA und der Gastmannschaft mit der jeweiligen Vereinsfahne auf den grünen Rasen. Zudem erhalten alle Gewinner je zwei Freikarten – für sich und eine erwachsene Begleitperson – um anschließend das Spiel live im Stadion verfolgen zu können. KidsClub-Mitglieder können unter shop.fcaugsburg.de an der Verlosung teilnehmen. (AZ)

