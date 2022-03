FC Augsburg

vor 20 Min.

In dieser Statistik ist der FC Augsburg Rekordhalter

In den vergangenen elf Jahren stand der FC Augsburg an über 90 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz und blieb dennoch erstklassig. Markus Weinzierl kann es jetzt erneut schaffen.

Plus In elf Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit stand der FC Augsburg an 25,7 Prozent der Spieltage auf einem Abstiegsplatz. Und verließ das Fußball-Oberhaus nie. Ein Rekord.

Von Felix Gnoyke

Mit dem Unentschieden gegen Dortmund und dem Sieg gegen Bielefeld hat sich der FC Augsburg in den vergangenen Wochen etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Durch die Punktgewinne sprang der FCA auf Rang 14. Damit steht das Team von Markus Weinzierl in dieser Saison erst zum achten Mal auf einem Nichtabstiegsplatz. Und das nach 26 Spieltagen. Der FC Augsburg ist seit seinem Aufstieg in die Bundesliga ein wahres Stehaufmännchen. Wie gelingt es dem Verein, den Abstieg immer wieder zu vermeiden?

