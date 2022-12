FC Augsburg

08.12.2022

In fünf Monaten beim FCA hat Ermedin Demirovic viele Fans gefunden

FCA-Profi Ermedin Demirovic kam in allen bisherigen Pflichtspielen des FC Augsburg zum Einsatz – 15 Mal in der Bundesliga, zweimal im Pokal.

Plus Groß ist der Andrang am Augsburger Christkindlesmarkt, als FCA-Mittelstürmer Ermedin Demirovic Glühwein ausschenkt. In der Mannschaft hat sich der Deutsch-Bosnier schnell als Leistungsträger etabliert.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Ungeduldig warten Emina und Danin Demirovic vor der Almhütte am Augsburger Christkindlesmarkt. Emina spielt Fußball in einer der Mädchenmannschaften des FC Augsburg, ihr Bruder beim FSV Inningen. Mit dem gleichnamigen FCA-Profi Ermedin Demirovic sind sie zwar nicht verwandt, aber sie fühlen sich ihm durch den gemeinsamen Nachnamen und die Fußballbegeisterung verbunden. Sie sind so große Fans, dass sie sich bei ihm einen Kinderpunsch, ein gemeinsames Foto und ein Autogramm abholen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen