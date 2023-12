Kollektivversagen gegen Stuttgart: Der FCA in der Einzelkritik

Plus Ein herber Dämpfer zum Jahresende: Kein einziger FCA-Spieler erreicht beim 0:3 gegen den VfB Stuttgart annähernd seine Normalform. Die Einzelkritik.

Finn Dahmen: Anders als in den letzten Spielen konnte der Torhüter diesmal keinen Rückhalt geben. Beim ersten Tor nach der Ecke vom Schuss ins kurze Eck überrascht, war er auch an der Entstehung des 0:2 mit seinem verunglückten Abschlag mitbeteiligt. Sonst mit einigen guten Aktionen, aber auch vielen Unsicherheiten. Es war auch für ihn ein gebrauchter Abend. Note 5,0

Kevin Mbabu: Hatte noch einmal das Vertrauen von Trainer Jess Thorup bekommen, rechtfertigte seine Startelf-Aufstellung aber nicht. Wirkte nicht nur im Duell mit seinem Gegenspieler Chris Führich langsam und behäbig. Schlief auch bei der Ecke zum 0:1 am ersten Pfosten. Note 5,5