Maurice Malone will es beim FCA wissen

Plus Nach drei Leihen will sich Stürmer Maurice Malone jetzt beim FC Augsburg durchsetzen. Der gebürtige Augsburger hat beim Wolfsberger AC dazugelernt – auf allen Ebenen.

Am Dienstag durften die Fußball-Profis des FC Augsburg im Trainingslager im österreichischen Schladming zum ersten Mal durchatmen. Bisher standen zwei Trainingseinheiten am Tag, teilweise bei brütender Hitze, auf dem Programm. Am Dienstag gab Trainer Enrico Maaßen seinen Schützlingen am Vormittag frei, am Nachmittag ging es zum Raften auf die Enns. Maurice Malone nützte die Freizeit, um mit der Bergbahn auf die Planai zu fahren. Die Planai ist der Hausberg und so heißt auch die berühmte Weltcup-Skiabfahrt von Schladming. Der Gipfel liegt auf 1906 Metern.

Hoch hinaus will in dieser Saison auch der 22-jährige Stürmer des FC Augsburg. Nach drei Ausleihen in drei Jahren will Malone in dieser Saison den Durchbruch schaffen. „Seit ich vom TSV Kriegshaber in der E-Jugend zum FCA gewechselt bin, ist es mein Traum, für den FCA in der Bundesliga zu spielen. Ich hatte gedacht, dass es schon etwas früher passiert, aber manchmal führen die Wege nicht direkt zum Ziel.“

