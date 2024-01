FC Augsburg

vor 27 Min.

Nach der Pause dreht der FCA auf: Die Einzelkritik zum Gladbach-Spiel

Arne Engels (vorne) machte viel Eigenwerbung für sich – nicht nur durch seinen Treffer zum 2:1 für den FC Augsburg in Mönchengladbach.

Plus Schon in der ersten Hälfte spielen die Augsburger in Mönchengladbach überzeugend, erzielen ihre Tore aber erst nach dem Seitenwechsel. Diese Noten verdienen sich die FCA-Spieler.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Die FCA-Spieler in der Einzelkritik nach dem 2:1-Sieg am Sonntagabend in Mönchengladbach:

Finn Dahmen Wieder kein Spiel ohne Gegentor – die Negativserie von Dahmen geht weiter. Auch weil er ein weiteres Mal unzureichende Strafraumbeherrschung präsentierte. Nach einem Eckball faustete er den Ball so unglücklich zu Gladbachs Plea, dass in der Folge der erste Gegentreffer fiel. Sonst war der Torwart kaum gefordert. Note 4,5

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

