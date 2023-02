Neue Folge Vierkette: Der 300.000-Euro-Mann und die Berlin-Pleite

Beim 0:2 bei Hertha BSC Berlin enttäuscht der FC Augsburg auf voller Linie. Vor allem die Einstellung macht den Verantwortlichen Sorge.

Es sollte der nächste Schritt in Richtung sichere Tabellenregionen sein - stattdessen geriet der Auftritt des FC Augsburg bei Hertha BSC Berlin zur nächsten Auswärtsniederlage und zur nächsten großen Enttäuschung auf fremden Plätzen in diesem Jahr. Über die bittere 0:2-Pleite des FCA in der Hauptstadt sprechen Marco Scheinhof und Florian Eisele.

Etwas überraschend bei der Aufstellung war die Formation der Vierkette: Auf der Innenverteidiger-Position lief etwas überraschend der Portugiese Renato Veiga auf. Der 19-Jährige hatte in seinen ersten beiden Bundesligaspielen auf der Linksverteidiger-Position gute Leistungen gezeigt, ist aber eigentlich zentraler Mittelfeldspieler - und bekam nach der Verletzung von Felix Uduokhai den Vorzug vor Maximilian Bauer, der in der Hinserie Stammspieler war und überzeugt hatte. Passenderweise dazu sah Veiga bei beiden Gegentreffern nicht gut aus - zuerst hatte er einen Freistoß verursacht, dann sah er bei einem langen Ball nicht gut aus.

FCA-Kapitän Gouweleeuw zweifelte an der Einstellung seiner Mitspieler

Die Niederlage aber an dem Teenager fest zu machen, wäre aber auch falsch. Viele etablierte Stammspieler enttäuschten in der Hauptstadt auf ganzer Linie, was Kapitän Jeffrey Gouweleuw und Sportchef Stefan Reuter an der Einstellung der Spieler zweifeln ließ.

Ein Problem mit der Einstellung hatten zwei ehemalige FCA-Spieler hingegen nicht: Marco Richter traf (mal wieder) gegen seinen Jugendverein, auch wenn dem Treffer mehrere dicke Patzer in der Augsburger Defensive vorangingen. Und Florian Niederlechner, erst im Januar nach Berlin gewechselt, zeigte großen Einsatz. Kein Wunder - schließlich hatte ihn eine Vertragsklausel zum 300.000-Euro-Mann gemacht. Alles zu dem Spiel gibt es wie immer in unserem Podcast zu hören, viel Spaß dabei!

