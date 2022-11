Nicht nur ein Fehlschuss: Mergim Berisha überzeugt nicht gegen Bochum

Plus Mergim Berisha hätte bei der 0:1-Niederlage gegen den VfL Bochum der Held werden können. Doch er vergab einen Elfmeter, tauchte dann immer mehr ab und fehlt nun auch in Dortmund.

Mergim Berisha hat genug. Er wollte nur schnell weg. Soeben hatte Schiedsrichter Dr. Felix Brych abgepfiffen und damit die 0:1 (0:0)-Niederlage des FCA gegen den VfL Bochum besiegelt, da machte sich der 24-jährige Stürmer des FCA schon auf den Weg in den Bauch der WWK-Arena.