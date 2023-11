FC Augsburg

Niklas Dorsch entwickelt sich beim FCA zum Mittelfeldchef

Plus Trainer Jess Thorup setzt im zentralen Mittelfeld auf die Qualitäten des 25-Jährigen. Nach einem schwierigen Jahr findet Niklas Dorsch zusehends in die Rolle, die von Anfang an für ihn gedacht war.

Von Johannes Graf

Niklas Dorsch ärgerte sich. Rund zehn Minuten waren im Stadion An der alten Försterei gespielt, als er sich den Ball zurechtgelegt hatte. 18 Meter, zentrale Position, für den FC Augsburg eine gute Gelegenheit, in Führung zu gehen. Doch Dorsch setzte den Ball weit übers Tor. Folglich blieb seine mäßige Bilanz im Augsburger Trikot bestehen. Den bislang einzigen Treffer für den Bundesligisten hat der 25-Jährige vor ziemlich genau zwei Jahren beim Auswärtsspiel in Köln erzielt.

Im Nachgang ärgerte sich Dorsch nicht nur über seine vergebene Torchance, vor allem aber über den späten Ausgleichstreffer. Bis zur 88. Minute hatte der FCA dem Druck von Union Berlin standgehalten, ehe der gebürtige Memminger Kevin Volland doch noch zum 1:1-Endstand traf. Der eine Punkt sei bitter, meinte Dorsch. "Eigentlich musst du es schaffen, dieses Ergebnis über die Zeit zu bringen. Die Chance wäre da gewesen, den Sack zuzumachen." In der Pause hatten Trainer und Spieler darüber gesprochen, wie sie die spürbare und sichtbare Verunsicherung der Berliner nutzen wollen. Doch an die ansprechende Vorstellung in Hälfte eins konnten die Augsburger in Hälfte zwei nicht anschließen. 12 von 14 Punkten hat der FCA in dieser Saison nach einem Rückstand geholt, diesmal brachte er eine Führung nicht ins Ziel.

