FC Augsburg

15.09.2022

Niklas Dorsch hat die Partie gegen den 1. FC Köln fest im Blick

Plus Der Mittelfeldspieler des FCA hatte sich im letzten Vorbereitungsspiel schwer verletzt. Nun ist er zurück auf dem Platz und soll bald ins Training einsteigen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Nur nicht die Geduld verlieren. Das wird bei Niklas Dorsch diesmal ganz wichtig sein. Im Sommer sollte alles etwas zu schnell gehen. Der Mittelfeldspieler des FC Augsburg hatte sich gerade von einem Schlüsselbeinbruch erholt, als die Vorbereitung in die neue Saison begann. Er war motiviert. Der neue Trainer Enrico Maaßen und seine Spielidee mit mehr Ballbesitz hatten ihm sehr gefallen. Er wollte unbedingt von Anfang an auf dem gemeinsamen Weg dabei sein. Er wollte gleich vom ersten Saisonspiel an zeigen, dass er ein wichtiger Faktor im System ist. Es kam aber die nächste Verletzung dazwischen und damit begann eine weitere Leidenszeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen