Schon wieder eine schwache Leistung: Und täglich grüßt der FC Augsburg

Plus Wieder einmal hat der FC Augsburg nach einem guten Spiel ein schlechtes folgen lassen. Das 1:4 gegen den 1. FC Köln lässt die FCA-Fans wieder einmal enttäuscht zurück.

In der amerikanischen Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“ (1983) spielt Schauspieler Bill Murray einen mürrischen Wetteransager, der in einer Zeitschleife festsitzt und ein und denselben Tag immer wieder erlebt. Ähnlich ergeht es derzeit den Spielern des FCA.