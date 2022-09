Sie fehlen beim Testspiel: Sieben FCA-Profis sind auf Reisen

Sieben Fußball-Profis des FC Augsburg sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Deshalb fehlen sie am Donnerstag beim Testspiel gegen Austria Lustenau.

Wenn der FC Augsburg am Donnerstag (18 Uhr) im Rosenaustadion gegen den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau testet, dann muss Trainer Enrico Maaßen auf einige Spieler verzichten. So pausiert der Brasilianer Iago, der am Samstag angeschlagen ausgewechselt werden musste. Dazu kommen noch die Langzeitverletzten und sieben Profis, die für ihre Nationalmannschaften unterwegs sind.

Bayern-Schreck Maximilian Bauer spielt für die deutsche U21-Nationalmannschaft

Innenverteidiger Maximilian Bauer, der gegen den FC Bayern fast fehlerlos agierte, wurde für die U21-Nationalmannschaft nominiert, die gegen Frankreich (Freitag) und England (Dienstag) spielt.

Mit dem Sieg gegen die Bayern hatte er sich zu Hause in Niederbayern nicht nur Freunde gemacht: „Da gibt es genügend Bayern-Fans, eigentlich ist jeder Bayern-Fan. Sogar mein bester Kumpel ist es – er konnte mir aber verzeihen“, sagte Bauer in einem Pressegespräch. „Ich darf weiter heimfahren, da wird sich nichts verändern“, scherzte der 22-Jährige.

Aaron Zehnter verfolgt 5:0-Sieg der deutschen U19 von der Bank aus

Aaron Zehnter absolviert mit der U19-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gleich drei Spiele gegen Armenien, Weißrussland (Samstag) und die Slowakei (Dienstag, 27. September). Beim 5:0 gegen Armenien wurde er nicht eingesetzt.

Carlos Gruezo bestreitet mit Ecuador zwei Testspiele in Saudi-Arabien (Freitag) und Japan (Dienstag). Das Spiel findet in Düsseldorf statt. Ruben Vargas (Schweiz), Fredrik Jensen (Finnland), Robert Gumny (Polen) und Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina) treten in der Nations League an. Alle Nationalspieler werden spätestens am Mittwoch wieder in Augsburg zurück erwartet.

FCA-Fans fahren mit dem Sonderzug zum Auswärtsspiel beim FC Schalke 04

Vier Tage später muss der FC Augsburg auswärts beim Aufsteiger FC Schalke 04 (Sonntag, 2. Oktober/17.30 Uhr) antreten. Dahin fahren die Fans mit einem Sonderzug, den der Ulrich-Biesinger-Tribüne e. V. organisiert. Die Buchung (89 Euro) ist auf www.fantrain.de möglich. (mit dpa)