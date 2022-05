FC Augsburg

Stehen Finnbogason und Morávek vor ihrem letzten FCA-Spiel?

Plus Im Rahmen des letzten Saisonspiels gegen Fürth wird es beim FC Augsburg Verabschiedungen geben. Zudem dürfen sich die Fans auf Freibier freuen.

Von Marco Scheinhof

Blumen wird es wohl geben. Wie es sich für eine Verabschiedung gehört. Die Frage ist nur, wann, ob eben auf dem Feld vor Anpfiff oder im kleinen Kreis der Mannschaft in der Kabine und an wen. Die Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen das Schlusslicht Greuther Fürth ist der Abschluss dieser Bundesliga-Saison für den FC Augsburg. Der Klassenerhalt steht seit dem vergangenen Wochenende fest. Weniger aus eigener Kraft – der FCA verlor mit 0:4 in Leipzig – als vielmehr dank der Hilfe des FC Bayern München.

