FC Augsburg

11:42 Uhr

Verteidiger Mads Pedersen will beim FCA den Sprung schaffen

Der Däne Mads Pedersen und der FC Augsburg wollen beim Pokal einen guten Start in die neue Saison hinlegen.

Plus Mads Pedersen will beim FC Augsburg dauerhaft spielen und sich so für die dänische Nationalmannschaft empfehlen. Die Konkurrenzsituation hat sich verschärft.

Von Florian Eisele

Mads Pedersen liebt es rasant. Der 25-jährige Linksverteidiger des FC Augsburg ist ein großer Fan der Formel 1, interessiert sich für Go-karts und fährt auch privat einen Wagen der etwas sportlicheren Kategorie. In diesem Sommer hat der Däne aber ausnahmsweise einen absolut PS-freien Sport mit großem Interesse verfolgt: Radrennen. Aus gutem Grund: Mit Jonas Vingegaard hat ein Landsmann von Pedersen das berühmteste Rennen der Welt gewonnen. „Ich habe vergangenes Jahr, als er Zweiter geworden ist, immer wieder mal reingeschaut. Und dieses Jahr musste man sich das anschauen als Däne“, sagt Pedersen. „Noch dazu, weil er genauso alt ist wie ich. Und als Vingegaard Kopenhagen besucht hat, war die komplette Stadt in Gelb gehüllt.“

