Viel Frust und viele Fragezeichen beim FCA nach Pokal-Blamage

Plus Nach einer überzeugenden Vorbereitung enttäuschen die Augsburger in Unterhaching. Das führt auch zu heftigen Diskussionen mit den Fans.

Enrico Maaßen hatte sich zurückgezogen. Zusammen mit seinem Co-Trainer Sebastian Block saß er auf einer Couch, die unterhalb der Stehplatztribüne in einem dunklen Raum des Unterhachinger Sportparks stand. Der Coach des FC Augsburg musste erst einmal durchschnaufen und mit der Verarbeitung dessen beginnen, was keiner erwartet hatte: einer 0:2-Pokalniederlage beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching.

Maaßen saß regungslos da und schaute ins Leere. Kurz zuvor hatte er sich bereits die ersten Videosequenzen auf einem Laptop angeschaut. Was er sah, gefiel ihm gar nicht. "Wir sind brutal enttäuscht, traurig und ein Stück weit sprachlos. Das war so nicht zu erwarten", sagte er später, als er für die Pressekonferenz vom dunklen Untergeschoss bis ins oberste Stockwerk der Unterhachinger Geschäftsstelle gestiegen war. Heiß und stickig war es hier oben, ähnlich wie zuvor auf dem Platz.