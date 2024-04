Vor Hoffenheim-Partie Einsatz etlicher FCA-Spieler fraglich

Mit Verletzungssorgen und dem Saison-Aus für Elvis Rexhbecaj startet der FC Augsburg in die Trainingswoche. Wie Trainer Jess Thorup auf den personellen Engpass reagiert.

Als Trainer Jess Thorup seine Spieler vor dem Training auf dem Rasen um sich schart, sieht er sich einem übersichtlichen Grüppchen gegenüber. Lediglich 14 Profis des FC Augsburg lauschen den Worten des Trainers an diesem Mittwochvormittag. "Heute konnten wir nicht elf gegen elf spielen", wird Thorup später kommentieren. Und das mit seinem gewohnten Lächeln. Die angespannte Personalsituation beim Fußball-Bundesligisten scheint den Dänen nicht weiter aus der Ruhe zu bringen. Womöglich wegen des Zeitpunkts. Es ist die erste Einheit dieser Woche. Noch bleiben folglich einige Tage bis zum Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN). Entsprechend zuversichtlich wirkt Thorup, im Verlauf der Woche Rückkehrer auf dem Platz nahe der Arena begrüßen zu können.

Am Mittwochvormittag ist die Liste der Ausfälle jedenfalls lang. In der vergangenen Woche beklagte der FCA mit Robert Gumny (Kreuzbandriss) einen Langzeitverletzten, nun muss Trainer Thorup einen weiteren Ausfall über das Saisonende hinaus verkraften. Gegen den 1. FC Köln (1:1) war Stürmer Davie Selke dem Augsburger Elvis Rexhbecaj auf den Fuß getreten. Die niederschmetternde Diagnose: Mittelfußbruch. Am Donnerstag wird der 26-Jährige operiert. "Für Elvis ist das natürlich bitter", so Thorup. Verlaufen der Eingriff und die Reha wunschgemäß, könnte der Mittelfeldspieler im Sommer mit seinen Kollegen in die Vorbereitung auf die kommende Saison einsteigen. Neben Gumny und Rexhbecaj wird auf jeden Fall auch Niklas Dorsch noch ausfallen, der an einer Fersenprellung laboriert. Darüber hinaus: etliche Fragezeichen hinter Namen und Einsätzen.

FC Augsburg bangt um Einsatz von Iago, Mbabu, Jakic und Jensen

Über Wochen hinweg konnte Thorup auf eine eingespielte Formation zurückgreifen. Konstanz in der Startelf führte zu konstant guten Leistungen und Ergebnissen. Nun muss der 54-Jährige improvisieren. Welches Personal ihm in Hoffenheim zur Verfügung stehen wird, lässt sich für ihn aktuell schwer einschätzen. Teils sehe es nicht ganz so schlimm aus, meint er. "Lass uns mal abwarten, wie es die nächsten Tage geht."

Betroffen sind in erster Linie die Abwehr und das Mittelfeld. Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw (krank) dürfte bis zum Sonntag wieder gesunden, weniger prognostizieren lässt sich der Einsatz der Außenverteidiger Iago (Fußprellung) und Kevin Mbabu (Adduktoren und Knie) sowie der Mittelfeldspieler Kristian Jakic (Achillessehnenbeschwerden) und Fredrik Jensen (Wadenprobleme). Auch wenn Rexhbecaj dies leidlich erfuhr, Thorup führt die Verletzungen nicht auf die Intensität und Härte der Kölner zurück. "Manchmal hat man einfach Pech", so der Trainer, der der Situation mit Galgenhumor begegnet. "Ich hoffe, dass wir elf Spieler fürs Wochenende haben." Thorup rechnet mit Hängepartien, mit finalen Einsatzentscheidungen erst am Freitag oder Samstag.

In den Spielformen war das Trainerteam am Mittwoch auf dem Platz beschränkt. Thorup wird darauf reagieren, indem er ab Donnerstag zusätzliche U23-Spieler zum Training einlädt. So kann er zumindest dem vorhandenen Personal seine taktische Herangehensweise für das Spiel in Hoffenheim näherbringen.

