15:11 Uhr

Vorweihnachts-Depression beim FCA

Plus Während der VfB Stuttgart nach dem 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg mit bester Stimmung in die Weihnachtspause geht, war man beim FCA mehr als bedient.

Von Robert Götz

Es waren harte Minuten für FCA-Trainer Jess Thorup am späten Mittwochabend bei der offiziellen Pressekonferenz nach der 0:3 (0:2)-Niederlage beim VfB Stuttgart. Mit einer Miene, als hätte er gerade erfahren, dass sein kleines Sommerhaus vor der dänischen Küste abgebrannt ist, versuchte er die deftige Klatsche zum Jahresausklang zu erklären.

0:3-Niederlage gegen Stuttgart: Jess Thorup war sichtlich erschüttert

Jess Thorup musste erst einmal tief Luft holen und sich sammeln. „Ich bin enttäuscht, dass wir kein besseres Spiel gemacht haben, mit mehr Selbstvertrauen. Gegen den Ball war ich in der ersten Halbzeit ganz zufrieden. Mit dem Ball war es sehr schlecht“, fasste er die große Klammer, ehe er auf die Knackpunkte kam. „Heute haben wir auch verloren, weil wir wieder ein Standardtor bekommen haben. Und dann fünfzehn, zwanzig, dreißig, ach was weiß ich, Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit bekommen wir das zweite Gegentor. Wir haben dann probiert, das System zu wechseln, brachten neue Spieler auf den Platz. Aber heute war nicht mehr los.“ Am Ende seiner Mundwinkel, dort, wo sich normalerweise kleine Grübchen bilden, wenn er lächelt, und das tat er oft in den letzten Wochen, wenn er über seine Mannschaft sprach, war nur ein kleiner waagrechter Strich. Kein gutes Zeichen.

