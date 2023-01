Walther Seinsch: "Klaus Hofmann hat nur das bezahlt, was ich aufgewendet habe"

Plus FCA-Ehrenpräsident Walther Seinsch, 81, hat den FC Augsburg in die Bundesliga geführt. Er spricht über den Abgang seines Nachfolgers Klaus Hofmann.

Hallo Herr Seinsch, hatten Sie im Mai nach dem plötzlichen Rücktritt Ihres Nachfolgers Klaus Hofmann nicht Angst um den FC Augsburg, dessen Ehrenpräsident Sie sind?



Walther Seinsch: Nein, Angst hatte ich nicht. Aber es war schon überraschend für mich und es war nicht so schön. Aber ich konnte es ja nicht ändern. Ich habe es auch aus den Medien erfahren. Klaus hat mich nicht angerufen, wenn Sie das meinen. Ich habe auch seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen und kenne die Hintergründe nicht.