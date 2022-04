Warum André Hahn der Prototyp eines FCA-Spielers ist

Plus Markus Weinzierl schätzt die Qualitäten von André Hahn besonders, weil er Tugenden verkörpert, die für das Augsburger Spiel entscheidend sind.

Womöglich war André Hahn sogar selbst überrascht. Der Angreifer des FC Augsburg war zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert und hatte zuletzt sieben Tage mit dem Training aussetzen müssen. Symptome hatte er zwar kaum, dennoch musste er in Quarantäne bleiben. Fit halten fällt da deutlich schwerer als in den regelmäßigen Übungseinheiten mit den Kollegen.