FC Augsburg

06:23 Uhr

Warum Enrico Maaßen vor dem Spiel gegen Bremen Optimist bleibt

Plus Der Trainer des FC Augsburg fordert vor dem Spiel in Bremen Geschlossenheit und eine positive Grundhaltung. Das ändert nichts daran, dass Werder am Freitag Favorit ist.

Von Marco Scheinhof

Irgendwie scheint alles nicht so schlimm zu sein. Könnte man zumindest meinen bei den Worten von Enrico Maaßen. Immer wieder sprach der Trainer des FC Augsburg davon, dass nun Zusammenhalt gefordert sei, Gemeinschaftsgefühl und eine positive Herangehensweise. Dann werde das schon alles. Und: Sollte am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Werder Bremen ein Sieg gelingen, wären an den ersten sechs Spieltagen mehr Punkte zusammengekommen als vor einem Jahr. Was will man also mehr?

