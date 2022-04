FC Augsburg

Fans befürchten den Ausverkauf: Zwischen den FCA-Ultras und der Klubführung kriselt es

Plus Vor allem die FCA-Ultras haben Probleme, sich weiter mit dem Verein zu identifizieren. Klaus Hofmann macht bei einer Diskussionsrunde ein Versprechen, das über seinen Tod hinausgeht.

Von Robert Götz

Draußen in der WWK-Arena beleuchten am Dienstagabend spezielle Lichtleisten den Rasen. Die Spieler des FC Augsburg sollen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Hertha BSC perfekte Bedingungen vorfinden. Ein Sieg gegen die Berliner, und der FCA kann wieder für ein Jahr Bundesliga planen. Drinnen im VIP-Bereich sorgen sich einige der aktiven FCA-Fans, die vor allem im Verein „Ulrich-Biesinger-Tribüne“ (UBT) organisiert sind, um die langfristige Entwicklung ihres Vereines. Darum hatten sie eine Diskussionsveranstaltung mit FCA-Chef Klaus Hofmann, dem Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll und den beiden Vereins-Aufsichtsräten Thomas Müller und Gerhard Wiedemann organisiert.

