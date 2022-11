FC Augsburg

Warum Österreich FCA-Leihspieler Maurice Malone gut tut

Plus Der Stürmer ist vom FC Augsburg nach Wolfsberg ausgeliehen. Unter Trainer Dutt spielt er regelmäßig und schafft es in die deutsche U21. Auch dort gelingt sein Debüt.

Von Marco Scheinhof

Das nennt man wohl effektiv. Maurice Malone war erst wenige Minuten auf dem Feld, als es zu einer entscheidenden Szene mit Folgen kam. Die deutsche U21-Nationalmannschaft führte in Italien mit 3:2, die Gastgeber in Ancona aber wurden immer stärker, als Malone bei einem Konter zu einem Alleingang ansetzte. Giorgio Cittadini hielt Malone am Trikot fest und sah die Rote Karte (85.). Der folgende Freistoß wurde von Raoul Bellanova mit der Hand abgewehrt, was zur nächsten Hinausstellung und einem Strafstoß für Deutschland führte. Den verwandelte Malone zum 4:2 (88.). Für den 22-Jährigen war es ein besonderer Abend.

