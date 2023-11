FC Augsburg

vor 25 Min.

Warum Thorups Fokus nur auf seiner Mannschaft liegt

Plus Mit dem Gegner beschäftigt sich der Augsburger Trainer nur am Rande, seine Spieler sollen sich ganz auf ihre Leistung konzentrieren. Bislang ging das gut – auch am Samstag in Köln?

Von Marco Scheinhof

Jess Thorup hat seine festen Rituale. Das gilt für das Training und die Vorbereitung ebenso wie für die Spieltage. Seinen Spielern möchte der Trainer des FC Augsburg damit Sicherheit vermitteln. Es scheint zu gelingen, wie zwei Siege in zwei Spielen unter dem Nachfolger von Enrico Maaßen zeigen.

Zur Arbeitsweise des Dänen gehört es, sich ganz auf die eigene Mannschaft zu konzentrieren. Während andere Trainer Stunden, gar Tage mit der Analyse des Gegners verbringen, belässt es Thorup bei wenigen Informationen. So hatte er seinem Team am Donnerstag gerade mal ein fünfminütiges Video über den 1. FC Köln gezeigt, bei dem die Augsburger am Samstag (15.30 Uhr) gastieren. "Unser Fokus liegt die ganze Woche über nur auf uns. Was können wir in der Defensive besser machen, wie können wir das Spiel aufbauen, größere Chancen und mehr Tore erzielen", sagte Thorup, "da muss meine Mannschaft gar nicht so viel über den Gegner wissen."

