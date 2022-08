FC Augsburg

vor 9 Min.

Wie Daniel Caligiuri über seine neue Rolle beim FCA denkt

Plus Der Routinier spielt unter Enrico Maaßen eine noch wichtigere Rolle. Der neue Trainer des FC Augsburg hat den 34-Jährigen zum Vizekapitän gemacht.

Von Marco Scheinhof

Für Daniel Caligiuri beginnt beim FC Augsburg ein neues Kapitel. In den vergangenen Jahren war er schon immer Führungsspieler, nun aber ist er auch Stellvertreter von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. Eine Entscheidung von Trainer Enrico Maaßen, die dessen Wertschätzung für den 34-Jährigen zeigt. „Es freut mich natürlich, das Vertrauen vom Trainer zu bekommen“, sagte Caligiuri. Dennoch ändere sich an seiner Rolle nicht so viel. „Ich war in den vergangenen zwei Jahren Führungsspieler, das will ich wieder zeigen und vorangehen“, meinte der Routinier. Und natürlich habe er weiter ein offenes Ohr für seine Mitspieler. Wenn es Gesprächsbedarf gebe, könnten sie jederzeit zu ihm oder Gouweleeuw kommen, falls sie den direkten Weg zum Trainer scheuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen