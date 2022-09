FC Augsburg

vor 24 Min.

Wie FCA-Eigengewächs Lukas Petkov seine Chance nutzen möchte

Plus Der 21-Jährige Lukas Petkov wurde beim FCA ausgebildet, nun ist er fest im Profikader des Fußball-Bundesligisten angekommen. Gegen Lustenau hat er seine Qualitäten gezeigt.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Lukas Petkov kennt das Rosenaustadion. Viele Spiele hat er hier schon bestritten, ihm gefällt die in die Jahre gekommene Arena. Am Donnerstag war er dort mit den Profis des FC Augsburg zu Gast. Beim 5:2-Erfolg im Testspiel gegen Austria Lustenau stand er bis kurz vor Schluss auf dem Platz. Sein Sehnsuchtsziel aber steht wenige Kilometer entfernt: die WWK-Arena. „Da geht der Punk ab, da will ich hin“, sagte er.

