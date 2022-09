Als Bayern-Coach Julian Nagelsmann noch im FCA-Trikot steckte

Plus Julian Nagelsmann spielte für die Jugend und die Reserve des FC Augsburg. Wie sich der heutige Bayern-Coach vor dem Aufeinandertreffen an die Zeit beim FCA erinnert.

Mit dem Wissen aus dem September 2022 wirkt es fast schon absurd zu sehen, wer sich im Sommer 2007 im Kader der zweiten Mannschaft des FC Augsburg verdingte. Trainer der FCA-Reserve war ein gewisser Thomas Tuchel, während Julian Nagelsmann in der Verteidigung des Regionalligisten stand. Mittlerweile gehören beide zu den begehrtesten Trainern des Geschäfts, auch wenn Tuchel erst kürzlich seinen Job beim FC Chelsea verloren hat.