FCA-Einzelkritik

vor 20 Min.

Der nächste Tiefschlag: Wieder leistet sich das FCA-Kollektiv folgenschwere Aussetzer

Plus Trotz ihres Neuzugangs Berisha bleibt die Offensive der Augsburger ohne Durchschlagskraft. Zwei Unaufmerksamkeiten in der Abwehr sorgen dann für die 0:2-Niederlage.

Von Andrea Bogenreuther

Auch gegen Hertha BSC Berlin gab es für den FC Augsburg keine Punkte, nachdem sich das Kollektiv wieder individuelle Patzer leistete und die Offensive bei der 0:2 (0:0)-Heimniederlage erneut wirkungslos blieb. Nachfolgend die Spieler in der Einzelkritik:



Rafal Giekiewicz Konnte die wenigen ernsthaften Versuche der Herthaner meist entschärfen – und hatte Glück, dass ein strammer Schuss von Ejuke (35.) haarscharf am Pfosten vorbeiging. Weniger Glück dann allerdings beim 0:1, als er nicht an den Lukebakio-Kopfball-Aufsetzer herankam. Note 4

