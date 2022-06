Enrico Maaßen steht vor seiner Premiere mit dem FC Augsburg

Plus Für den FC Augsburg und seinen Trainer Enrico Maaßen ist die Partie gegen den TSV Schwaben nur das erste Testspiel. Für den Bayernligisten ist es der Höhepunkt des Jahres.

Für das Grundlagentraining am Montagmorgen hatte sich Enrico Maaßen einen langen Parcours über das ganze Spielfeld mit verschiedenen Stationen ausgedacht. Etwas über eine Stunde mussten die Spieler des FC Augsburg an ihrer Kondition arbeiten. Keine stupiden Läufe, sondern Aufgaben mit dem Ball, trotzdem schweißtreibend unter der stechenden Juni-Sonne. Nur einige Rentner und ein Opa mit seinem Enkelkind aus Amerika beobachteten das erste öffentliche Training des Bundesligisten zu Wochenbeginn.