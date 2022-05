FCA-Nachwuchstrainer Frankenberger: "Für mich war das kein Abstieg"

Plus Alexander Frankenberger war schon Co-Trainer in der Bundesliga. Nun kann er als U19-Trainer des FC Augsburg deutscher Meister werden. Ein Gespräch über sein Team, die Zusammenarbeit mit Markus Weinzierl und seine Zukunft.

Herr Frankenberger, haben Sie eigentlich mit dem FC Augsburg eine Meisterprämie ausgehandelt?