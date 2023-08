4:4 zum Auftakt: Der FCA wandelt auf einem schmalen Grat

Plus Das Spektakel gegen Borussia Mönchengladbach zeigt, wozu der FC Augsburg fähig sein kann – positiv, aber auch negativ.

Wenn zwei Mannschaften offensiv denken und das Verteidigen vernachlässigen, bringt das hohen Unterhaltungswert mit sich. Sollte es in diesem Stil weitergehen, dürfen sich Fußballfans auf Partien mit dem FC Augsburg freuen. Gegen Mönchengladbach trug der Fußball-Bundesligist seinen Teil zu einem spektakulären Auftakt bei. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen zeigte, dass sie spielerische Fortschritte gemacht hat, dass sie sich von Rückschlägen erholen kann und dass sie an ihre Spielidee glaubt. Wenig überraschend hoben Spieler und Verantwortliche diese positiven Erscheinungen nach dem turbulenten 4:4 hervor.

Andererseits wirkte erschreckend, wie wenig Interesse vorhanden zu sein schien, die Gegentreffer zu verhindern. In der ersten Spielhälfte leisteten sich die Augsburger Aussetzer, die beinahe zwangsläufig in Tore mündeten. Sich auf einen fortwährenden Entwicklungsprozess zu berufen, in dem sich die extrem verjüngte Mannschaft befindet, mag ein Argument sein. Dieses Risiko ging der Klub jedoch aus eigenem Antrieb ein, individuelle Fehler und Enttäuschungen nimmt er folglich in Kauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen