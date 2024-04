Auch FCA-Trainer Jess Thorup ist nicht unfehlbar

Plus Die 1:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat auch der Trainer mit seiner Systemumstellung mitverschuldet. Trotzdem hat er auch einiges richtig gemacht.

Es schien so, als würde alles, was Jess Thorup beim FC Augsburg anpackte, zu Gold werden. Seit der Däne im Oktober das Traineramt beim FCA übernommen hatte, ging es bergauf. Natürlich gab es auch Rückschläge wie das 0:3 beim VfB Stuttgart oder das 0:1 beim FSV Mainz 05. Doch da hatte Thorup durchaus die richtige Taktik für seine Mannschaft gewählt.

Am Sonntagnachmittag in Sinsheim hatte Thorup allerdings kräftig mit der Dreierkette danebengelegen. Mit der war seine Notelf einfach überfordert. Die TSG 1899 Hoffenheim nutzte die Schwächen innerhalb von drei Minuten gnadenlos aus.