Der FC Augsburg kann wieder richtig Spaß machen

Die Hoffnung auf eine sorgenfreie Saison ist beim FC Augsburg groß. Die Ansätze sind vielversprechend. Doch auch der Trainer steht unter Druck.

Mal wieder ist die Hoffnung groß. Auf eine sorgenfreie Saison, die für den FC Augsburg nicht nur Zittern um den Klassenerhalt beinhaltet. Die Vorbereitung mit den guten Leistungen bei den Testspielen nährt diese Hoffnung. Mehr aber auch nicht.

Der FC Augsburg steckt noch mitten in seinem Umbruch. Der Kader wurde verjüngt und mit dem Ziel, mehr Konkurrenzkampf zu schaffen, verändert. Trainer Enrico Maaßen hat seine Spielweise angepasst und den Fokus noch mehr auf Ballkontrolle sowie Balance gelegt. Eine spielerische Verbesserung soll das bringen, die Ansätze sind vielversprechend.