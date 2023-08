Der FC Augsburg kann wieder richtig Spaß machen

Unser größtes Manko war in der letzten Spielzeit der nicht vorhandene konstruktive Spielaufbau. Erklärung, wir hatten im Kader drei Sechser, zwei davon Kategorie Wischmop, Elvis und Baumgartlinger, Dorsch mit Spielmacherqualität, aber bekanntlich verletzungsbedingt so gut wie nie da. Dazu in der RR einen Achter, Engels; Maier im System Maaßen nach rechts draußen abkommandiert. Gesucht, einer mit dem Modul Spielmacher.

Wurde das Problem gelöst ? Gegen den Ball, Rexhbecaj, Breithaupt und Dorsch.

Okugawa, Engels, Maier und Jensen zuständig für den offensiven Part. Okugawa unser Offensiv-allrounder im Pech, aufgrund seiner Verletzung für die nächsten Wochen leider außen vor.

Ich muss auf eines hinweisen, zuletzt spielten wir im Mittelfeld mit Dorsch&Engels, hat das für spürbaren Aufwind gesorgt ?

Wie tickt der neue Sportdirektor, wie sieht er die Ausrichtung im Mittelfeld und im Abwehrverbund.

Stefan Reuter betrachtet das Geschehen ja jetzt aus einer höheren Warte.

Nicht nachvollziehbar die Schlafstellung in punkto Rechtsverteidiger, seit Urzeiten weiß man's - was passiert, nix; Maaßen probiert's innerbetrieblich, packts einer, oder wer stellt sich am besten an um den ersten Spieltag zu überbrücken und dann darf Gumny wieder ran ??

Lässt man die Planstelle erneut offen, nur noch gut eine Woche bis zum BL-Start.

Ist man gewappnet falls Uduokhai den Abflug macht. Ach so, es findet sich kein Abnehmer. Fahren auf Sicht oder doch eher Blindflug.

Die Abwehr muss stehen, zur Erinnerung, letzte Saison 63 Gegentore, davon auswärts 39, das ist ne Packung (2,29).

Jeder Trainer will den Abwehr-Block einspielen, die Abstimmung und Automatismen müssen funktionieren. Ich hab da so meine Bedenken ob das in der FCA speziellen Konstellation machbar ist.

Zu Berisha, geht er macht das Konto der Augsburger Freudensprünge. Sportlich besser wär's für den FCA noch ein Jahr dranzuhängen.

Der Umbruch, ein Jahr zu spät, geht weiter, der "FC Bauhaus" versucht zumeist mit jungen, talentierten und vor allem bezahlbaren Spielern eine neue Mannschaft zu formen. Allerdings darf man nicht nur mit jungen Spielern agieren, die Hardware muß als Grundlage da sein.

Klar ist auch, der Trainer steht vor einer für ihn existenziellen Saison, da wäre ein kompletter Kader sehr hilfreich.

