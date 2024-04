Für den FCA geht es jetzt nicht nur um Europa

Plus Gegen Werder Bremen zeigt der FC Augsburg, dass es ihm schwerfällt, eingefahrenes Denken aufzubrechen. Worauf Sportdirektor Marinko Jurendic jetzt achten wird.

Fünf Jahre ist es inzwischen her. 1:8 verlor der FC Augsburg am letzten Spieltag der Saison 2018/19 beim VfL Wolfsburg. Noch immer dient die bislang höchste Bundesliganiederlage den Augsburgern als mahnendes Beispiel. Den Klassenerhalt hatte der FCA zuvor geschafft, das Ziel folglich erreicht. Doch diese Blamage wirkte nach. Stand sie doch symbolhaft dafür, dass die FCA-Spieler sich mit dem Minimalziel zufriedengeben und anschließend sprichwörtlich die Beine hochlegen.

Spieler, Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic hatten in den vergangenen Wochen und Monaten den Eindruck vermittelt, dass dieses mentale Zurücklehnen der Vergangenheit angehört. Dass offensives Denken fortan das Handeln auf dem Platz bestimmt, dass man das Ziel Klassenerhalt auch mit Angriffslust und Mut erreichen kann, dass man sich nicht mehr mit Minimalzielen abfinden werde. Umso härter hat Thorup und Jurendic der blutleere, uninspirierte Auftritt gegen Bremen getroffen. Sie wähnten die Mannschaft in ihrer Entwicklung weiter. Mussten aber erkennen, wie schlagartig die Spieler in alte Muster verfielen. Selbst hat Thorup seinen Teil zur Niederlage beigetragen. Einmal mehr hat er seiner Mannschaft mit der Umstellung auf eine Dreierkette mehr geschadet denn geholfen.

