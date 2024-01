Geschlossenheit macht dem FCA Mut

Plus Gegen Leverkusen zeigt sich der FCA deutlich verbessert im Vergleich zum Spiel in Stuttgart. Im Angriff herrscht derzeit allerdings Flaute.

Enttäuscht, aber nicht unzufrieden dürften die Fans am Samstag das Augsburger Fußballstadion verlassen haben. Zwar war der späte Gegentreffer und die damit verbundene Niederlage gegen Bayer Leverkusen ein Schock, der Auftritt des FCA aber lässt hoffen. Nach dem Tiefpunkt von Stuttgart hatte sich die Mannschaft zu Beginn des neuen Jahres deutlich verbessert präsentiert.

Einstellung und Taktik wären ausreichend gewesen, um einen Punkt gegen den Tabellenführer zu holen. Spielerisch war die Mannschaft den Leverkusener Ausnahmekönnern allerdings deutlich unterlegen. Das aber war nicht überraschend, sondern passiert vielen Teams der Fußball-Bundesliga. Für den FCA ging es darum, Geschlossenheit und Kampfkraft zu zeigen. Das gelang, wenngleich der Lohn ausblieb.