FCA- und AEV-Fans bringen Spenden und Hoffnung

Plus An der rumänischen Grenze zur Ukraine sind die Hilfsmittel begrenzt. Überraschende Hilfe kommt aus Augsburg: Organisiert von FCA- und Panther-Fans.

Alle drei Monate gibt es für Irene Nusser einen Pflichttermin. Dann fährt die 49-jährige Gastronomin aus Augsburg in ihre Heimat Rumänien. Nach Satu Mare, der nordwestlichsten Großstadt Rumäniens, die dicht an Ungarn und der Ukraine liegt. Nur 15 Kilometer sind es zur ukrainischen Grenze. Bisher waren das immer Freudentage für die Pächterin der Rosenau-Gaststätte und Ehrenrätin des FC Augsburg e.V. „Ich habe zwei Zuhause. Meine Mutter hat vor 31 Jahren gesagt, du fährst zwei Wochen auf Urlaub nach Deutschland. Daraus sind 31 Jahre geworden“, sagt Nusser und lacht.