Viel rot: FC Bayern enthüllt neues Heim-Trikot

Wer kommende Saison gegen den FC Bayern in der Allianz Arena antritt, sieht vor allem rot. Das am Montag vorgestellte, neue Heimtrikot des FCB beschränkt sich auf eine Farbe.

Einen neuen Trainer gibt es noch nicht, ein neues Trikot aber schon: Am Montag hat der FC Bayern sein neues Heimtrikot für die Saison 2024/25 vorgestellt. Es stammt wie gewohnt von Adidas und folgt einem klaren Farbmotto: Rot.

Neues FCB-Heimtrikot kommt in verschiedenen Rottönen daher

Laut Mitteilung des FC Bayern sei das Trikot bewusst in drei verschiedenen Rottönen gehalten. Diese sollten die "Identität, Emotion und Dramatik" des Spiels darstellen. Das klassische "FC Bayern Rot" nimmt den Großteil des Trikots ein. Die Adidas-Streifen sowie das Marken-Logo und Sponsoren-Logos kommen in einem dunklen Rot, fast einem Braunton, daher. Die drei verschiedenen Rotnuancen sollen an das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League-Sieg der Bayern erinnern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auch die Allianz-Arena sowie die Bayern-Flagge finden sich in einer Rautendarstellung auf dem Oberteil wieder. Das Vereinsmotto, "Mia san Mia", ist im Nacken verewigt. Außerdem neu am Trikot ist, dass Fans sich erstmals über ein QR-Code über laufende Aktionen des FCB informieren können.

Lesen Sie dazu auch

Neues Trikot des FC Bayern hat am 9. Mai Premiere

Auch die zugehörigen Hosen sind Rot. Im Vergleich zum Trikot der letzten Saison stehen die FCB-Spieler damit in deutlich dunkleren Tönen auf dem Spielfeld. Die Premiere feiert das Trikot am 9. Mai zum abschließenden Heimspieltag der Saison – dann stehen die Bayern gegen den VfL Wolfsburg auf dem Platz.