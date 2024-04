FC Liverpool - Atalanta Bergamo im EL-Viertelfinale: Übertragung im TV und Stream

Im Europa League Viertelfinale trifft Liverpool heute auf Atalanta Bergamo. Alles rund um Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker.

Die Europa League Saison 2023/24 befindet sich in der Viertelfinalphase: Heute am 11. April 2024 werden die Hinspiele ausgetragen. Eine Woche später, am 18. April, folgen dann die Rückspiele. Aktuell sind noch acht Vereine im Rennen um den Titel: Benfica Lissabon, Olympique Marseille, AC Mailand, AS Rom, Bayer Leverkusen, West Ham United sowie Liverpool and Atalanta Bergamo kämpfen um den ersten Platz in der Europa League. Das Los hat ergeben: Liverpool und Bergamo begegnen sich im Viertelfinale auf dem Rasen.

Sie wollen wissen, wann genau die Partie zwischen Liverpool und Bergamo stattfindet? Und welche Möglichkeiten Sie haben, diese live mitzuverfolgen? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit sowie Übertragung im Stream und TV. Außerdem haben wir einen Europa League Live-Ticker für Sie im Angebot.

Termin und Uhrzeit: Liverpool - Bergamo heute im EL-Viertelfinale

Gemäß dem Spielplan der Europa League 2023/24 ist die Partie zwischen dem FC Liverpool und Atalanta Bergamo für den 11. April 2024 angesetzt. Der Anstoß ist für 21 Uhr geplant.

FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo heute live im TV und Stream: Übertragung des Viertelfinales der Europa League 23/24

Die Übertragung der Europa League 2023/24 obliegt vor allem der RTL-Gruppe. Das bedeutet: Die Partien werden auf den verschiedenen TV-Kanälen der Gruppe wie RTL und Nitro sowie auf dem sendereigenen Streamingportal RTL+ gezeigt. Auf letzterem ist der größere Teil der Partien zu sehen - so auch die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Atalanta Bergamo im Viertelfinale der Europa League 2023/24. Um hierauf Zugriff zu erhalten, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement von Nöten. Das Spiel zwischen Liverpool und Bergamo ist damit nicht im Free-TV zu sehen.

Spiel: FC Liverpool vs. Atalanta Bergamo (Viertelfinale, Hinspiel)

vs. (Viertelfinale, Hinspiel) Datum: Donnerstag, 11. April 2024

Donnerstag, 11. April 2024 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: Anfield Stadium in Liverpool

in Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: RTL +

+ Übertragung im Live-Stream: RTL +

Aufstellung und Ergebnis im Live-Ticker: FC Liverpool - Atalanta Bergamo heute in der Europa League 23/24

Sie wollen die Partie zwischen dem FC Liverpool und Atalanta Bergamo live verfolgen, verfügen jedoch nicht über einen RTL+-Zugang? Wir habe eine Alternative für Sie, mit der Sie ebenfalls keinen Wechsel, kein Foul, keinen Freistoß und natürlich auch kein Tor verpassen: Unser Live-Ticker liefert alle Informationen über die Partie zwischen Liverpool und Bergamo gratis zu Ihnen nach Hause. Ein weiterer Vorteil: Mit dem Live-Ticker erhalten Sie zusätzliche Informationen rund um das Spiel, die Mannschaften und deren Aufstellung. Außerdem ermöglicht der Live-Ticker es, verschiedene Spiele parallel zu verfolgen.

Liverpool vs. Bergamo: Bilanz der Partie

Die bisherige Bilanz der beiden Vereine ist schnell erzählt: Bisher sind sie nur zwei Mal aufeinandergetroffen und zwar in der Champions League Gruppenphase 2020. In der Hinrunde gewann damals Liverpool klar mit 5:0 - in der Rückrunde ging allerdings Bergamo mit 2:0 als Sieger aus der Partie hervor. Es bleibt also spannend, wie das Spiel am 11. April 2024 im Europa League Viertelfinale ausgehen wird.