Frankfurt - Neapel im Champions League-Achtelfinale: Übertragung im TV und Stream

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel in der Champions League 22/23: Übertragung im Live-Stream und TV, Live-Ticker, Datum, Uhrzeit - alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie.

Laut dem Spielplan der Champions League 2022/23 beginnt Mitte Februar das Achtelfinale der Champions League. In den Spielen treffen auch Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel aufeinander. Hier finden Sie alle Infos rund um Datum, Uhrzeit und Übertragung der Partie Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel.

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel im Achtelfinale der Champions League: Datum und Uhrzeit

Das Spiel zwischen Frankfurt und Neapel findet am 21. Februar 2023 in der "Deutsche Bank Park"- Arena in Frankfurt am Main statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Achtelfinale Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: Übertragung live im TV und Stream

Fast jedes Spiel der Champions League 2022/23 kann bei den Anbietern DAZN und Amazon Prime verfolgt werden. Im Stream gibt es die meisten Spiele aber exklusiv auf DAZN zu sehen. Das Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel läuft allerdings bei Amazon Prime Video. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen.

Drittes Kind: Podolski freut sich über Geburt einer Tochter

Hier sind alle Informationen zum Spiel auf einen Blick zusammengefasst:

Spiel: Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel im Achtelfinale der UEFA Champions League 2022/23

gegen im Achtelfinale der 2022/23 Datum: Dienstag, 21. Februar 2023

Dienstag, 21. Februar 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: " Deutsche Bank Park" - Arena, Frankfurt am Main

" Park" - Arena, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Live-Ticker zum Champions-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel im Achtelfinale

Wer kein Abo bei DAZN abschließen möchte, kann das Spiel über unseren eingebauten Live-Ticker verfolgen.Das Datencenter informiert Sie über jedes Detail des Spielverlaufs und zwar nicht nur für das Match Eintracht Frankfurt - SSC Neapel, sondern für alle Spiele der laufenden Champions-League-Saison. Die Aufstellungen der Mannschaften zu Beginn, sowie jedes Tor, jedes Foul und natürlich auch Platzverweise: Der Live-Ticker informiert über den gesamten Spielverlauf und lässt Sie gratis mitfiebern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Es besteht die Möglichkeit, dass der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird. Falls dies der Fall ist, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und klicken anschließend auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo sind die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Will man die UEFA Champions League live sehen, muss man fast immer dafür bezahlen. Die Live-Übertragung der Champions League 22/23 findet nämlich beinahe ausnahmslos durch den Abschluss eines Abos statt, entweder auf DAZN oder bei Amazon.

Als einzige Ausnahme gilt das große Finale in Istanbul am 10. Juni 2023, welches live vom ZDF im Free-TV übertragen wird.

Achtelfinale, Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: Bilanz und Infos

Das letzte Spiel der vergangenen Jahrzehnte hat die Eintracht Frankfurt gegen den SSC Neapel gewonnen. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams liegt jedoch bereits einige Jahre zurück. Beim UEFA-Cup im Jahr 1994/95 standen sich Frankfurt und Neapel zuletzt gegenüber, damals gewann Frankfurt mit 1:0.

Inder Champions League 2022/23, ganze 19 Jahre später, liegt der SSC Neapel mit insgesamt 15 Punkten in seiner Gruppe vorn - und hat im Gegensatz zu Frankfurt bisher nur eine Niederlage wegzustecken. Die Eintracht dagegen ist mit nur 10 Punkten zweiter in ihrer Gruppe und hat zwei Spiele verloren. (AZ)