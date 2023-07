Frauen-WM 2023: Deutschland - Kolumbien live im Free-TV und Stream sehen

Am 2. Spieltag der Frauen-WM 2023 trifft Deutschland auf Kolumbien. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV, Termin, Uhrzeit sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Nach dem gelungenen Auftakt des deutschen Kaders bei der Frauen-WM 2023 ist der Gruppensieg natürlich weiterhin das erklärte Ziel. Die Mannschaft von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg will nach dem überzeugenden 6:0 gegen Marokko auch am 2. Spieltag gegen Kolumbien drei Punkte holen. Ganz so leicht dürften es die Kolumbianerinnen den deutschen Frauen jedoch nicht machen - die Mannschaft aus Südamerika belegt immerhin den 25. Platz der FIFA-Weltrangliste der Frauen.

Wann findet die Partie Deutschland - Kolumbien statt? Wie läuft die Übertragung und welcher Sender zeigt das WM-Spiel im Free-TV? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Begegnung in Gruppe H haben wir hier für Sie.

Deutschland gegen Kolumbien bei der Frauen-WM 2023: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der Frauen-WM 2023 treffen Deutschland und Kolumbien heute am 30. Juli 2023, dem 2. Spieltag des Turniers aufeinander. Nach deutscher Zeit erfolgt der Anstoß um 11.30 Uhr, aufgrund der Zeitverschiebung sind uns die Spielerinnen auf dem Platz allerdings einige Stunden voraus: Vor Ort in Sydney ist es beim Anpfiff bereits 19.30 Uhr.

Das Sydney Football Stadium ist einer von zehn Spielorten bei der Frauen-WM 2023.

Deutschland - Kolumbien live im Free-TV und Stream: Übertragung der Frauen-WM 2023

Die Übertragung der Fußball-WM der Frauen 2023 übernehmen in Deutschland ARD und ZDF. Ob das Turnier hierzulande überhaupt zu sehen sein würde, stand lange Zeit in den Sternen. Erst einen guten Monat vor dem Turnierstart konnten sich die beiden Öffentlich-Rechtlichen endlich mit der FIFA einigen.

Die Partie gegen Marokko hatte das ZDF gezeigt und beim zweiten Match der DFB-Frauen ist nun die ARD an der Reihe: Alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Kolumbien auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Kolumbien , Gruppenphase der Frauen-Fußball-WM 2023, 2. Spieltag

- , Gruppenphase der Frauen-Fußball-WM 2023, 2. Spieltag Datum: Sonntag, 30. Juli 2023

Sonntag, 30. Juli 2023 Uhrzeit : 11.30 Uhr

11.30 Uhr Stadion: Sydney Football Stadium

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: ARD

Deutschland - Kolumbien im Live-Ticker - Aufstellung, Highlights, Ergebnis

Alternativ zur Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Kolumbien im Free-TV, können Sie die Frauen-WW 2023 auch hier bei uns im Live-Ticker verfolgen. Kurz vor dem Anpfiff hat das Datencenter neben der Aufstellung beider Mannschaften auch alle Infos zu den bisherigen Spielen für Sie. Nach dem Match finden Sie hier natürlich auch das Ergebnis des 2. Gruppenspiels der deutschen Elf.

Deutschland gegen Kolumbien bei der Frauen-WM 2023: Bilanz der beiden Nationalteams

Bisher sind sich die Frauen-Nationalmannschaften aus Deutschland und Kolumbien noch nie auf dem Fußballplatz begegnet. Der direkte Vergleich lässt somit keine Prognose für das bevorstehende Gruppenspiel zu, einen Favorit gibt es aber dennoch: Die deutschen Frauen gehören neben England und den USA zu den absoluten Turnier-Favoriten und sind damit natürlich auch für den Gruppensieg prädestiniert.

Die Kolumbianerinnen konnten zwar auch das erste Gruppenspiel gegen Südkorea gewinnen, doch die Mannschaft von Trainerin Voss-Tecklenburg hat nicht nur mehr Erfahrung, sondern auf dem Papier auch die wesentlich besseren Spielerinnen. Wie eingangs bereits erwähnt steht Kolumbien derzeit auf Rang 25 der FIFA-Weltrangliste, Deutschland belegt hinter den USA den 2. Platz. Mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel wäre Deutschland fast schon sicher im Achtelfinale der Frauen-WM 2023.