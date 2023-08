Finale der Frauen-WM 2023: Spanien - England live im Free-TV und Stream sehen

Im Finale Frauen-WM 2023 trifft Spanien auf England. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und einen Live-Ticker zum Spiel.

Das letzte Match bei der Frauen-Fußball-WM 2023 steht bevor: Sowohl Spanien als auch England haben sich bis ins Finale gekämpft. Am Sonntag wird sich zeigen, wer die stärkere Mannschaft ist.

Sie wollen wissen, wann genau das Finale stattfindet und wie Sie es im Fernsehen und online verfolgen können? Kein Problem, hier gibt es alle Infos rund um Übertragung live im Free-TV und Stream sowie den Termin des Finales zwischen Spanien und England. Außerdem haben wir unseren Live-Ticker im Angebot und informieren Sie über die bisherige Bilanz zwischen den Mannschaften aus Spanien und England.

Spanien gegen England im Finale der Frauen-WM 2023: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut dem Spielplan der Frauen-WM 2023 findet das Finalspiel am Sonntag, dem 20. August 2023 statt. Aufgrund der Zeitverschiebung bei der Frauen-WM 2023 ist das Finale in Deutschland zu einer relativ unorthodoxen Zeit zu sehen - oder zumindest nicht zur klassischen Fußballzeit am frühen Abend. Stattdessen ist der Anstoß für 12 Uhr mittags deutscher Zeit geplant. Von allen Spielorten bei der Frauen-WM 2023, die für die Partien zur Verfügung standen, ist die Wahl für das Finale auf das Sydney Football Stadium gefallen.

Spanien - England live im Free-TV und Stream: Übertragung des Finales des Frauen-WM 2023

Die Übertragung der Fußball-WM der Frauen 2023 haben in Deutschland ZDF und ARD übernommen; die beiden Sender haben die Spiele unter sich aufgeteilt. Die Ehre, das Finale auszustrahlen, obliegt jetzt dem ZDF. Das bedeutet, dass man die Partie zwischen Spanien und England ganz entspannt im Free-TV verfolgen kann. Neben dem klassischen TV-Gerät kann dafür auch auf Laptop oder Handy zurückgreifen, denn das ZDF zeigt die Partie nicht nur im linearen TV, sondern auch im Live-Stream.

Spanien - England im Live-Ticker - Aufstellung, Highlights, Ergebnis

Das Finalspiel zwischen Spanien und England wird live im ZDF übertragen. Wer sich am Sonntag nicht vor den Fernseher oder Live-Stream setzen möchte, hat aber auch eine Alternative: unseren Live-Ticker. Hier versorgen wir Sie mit allen Infos zu Aufstellung und Spielverlauf. Sie sind hautnah mit dabei und verpassen keine gelbe Karte, keinen Freistoß und kein Tor.

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Spanien gegen England bei der Frauen-WM 2023: Bilanz der beiden Nationalteams

Laut fussballdaten.de trafen die Mannschaften aus Spanien und England bereits zwölf Mal aufeinander. Das erste verzeichnete Spiel fand dabei am 19. Dezember 1993 statt und ging 0:0 aus. Beim jüngsten Spiel handelt es sich um das Viertelfinale der EM 2022, welches die Engländerinnen 2:1 nach Verlängerung gewinnen konnten.

Insgesamt gingen zwei der zwölf Partien an die Spanierinnen, fünf konnten die Engländerinnen für sich entscheiden und fünf Mal hieß es "Unentschieden". Das Torverhältnis beträgt 16:12 zugunsten des Teams aus England. Schaut man also nur auf die Zahlen und Statistiken, scheinen die Chancen für England besser zu stehen, den WM-Titel mit nach Hause zu nehmen. Hinzu kommt, dass die Mannschaft aus England bereits im letzten Jahr den EM-Titel gegen die deutschen Spielerinnen gewonnen hat. Gut möglich, dass sie also nach wie vor von Euphorie beflügelt sind.