Frauen des FC Bayern erleiden bittere Niederlage auf großer Bühne

Der FC Bayern verliert in der Allianz Arena unglücklich gegen Paris Saint-Germain. 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen das Spiel im Stadion.

Es sollte ein Champions-League-Spiel auf Augenhöhe werden. So hatte Jens Scheuer, Trainer der Frauen des FC Bayern München, die Ausgangslage eingeschätzt. Und das wurde es auch. Mehr noch: Die Bayern-Spielerinnen waren fast das gesamte Spiel über das bessere Team, doch am Ende stand eine bittere 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain.

Das Spiel sollte ein ganz besonderes werden, die Frauenmannschaft der Bayern durfte zum ersten Mal in der Allianz Arena antreten. Und die Resonanz war groß: 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Partie live im Stadion.

Gute Stimmung auf der Tribüne - Chancenwucher auf dem Spielfeld

Für die Bayern fing es gut an. Gleich in der ersten Minute konnte nach scharfer Hereingabe aber PSG-Torhüterin Barbara Votíková klären. Auch danach waren die Bayern überlegen. In der Arena herrschte gute Stimmung. Bei den Aufstellungen vor dem Spiel waren viele Fans zwar nicht so textsicher wie bei den Männern, im Spiel war die Unterstützung aber groß.

Der typische „Bayern, Bayern“-Wechselgesang brachte eine Atmosphäre wie bei einem Spiel der Männermannschaft. Die größte Chance der Gastgeberinnen hatte Klara Bühl nach 13 Minuten. Aus etwa zehn Metern kam sie zum Schuss, eine PSG-Spielerin konnte sich aber noch in den Schuss werfen und zur Ecke klären. Die Bayern waren weiter spielerisch überlegen und kombinationssicher. Doch die mangelnde Chancenverwertung wurde bestraft: Nach einer Ecke der Pariserinnen wurde es im Fünf-Meter-Raum unübersichtlich. PSG-Stürmerin Marie-Antoinette Katoto reagierte am schnellsten und traf zum 1:0.

Der Anschlusstreffer kommt zu spät: Bayern verliert 1:2

In der zweiten Hälfte dasselbe Bild: Bayern überlegen, Maximiliane Rall traf mit einem Schuss den Außenpfosten, Klara Bühl scheiterte an einer Glanzparade Votíkovás. Doch wieder war Paris effektiver: Katoto köpfte nach einem Eckball zum 2:0 für PSG ein. Kurz vor Schluss doch noch mal kurz Hoffnung für die Bayern: Bühl packte in einen Freistoß aus rund 20 Metern allen Frust hinein – der Ball ging in die linke Ecke zum 1:2-Anschlusstreffer. Doch dabei blieb es. Die Werbung für den Frauenfußball dürfte aber groß gewesen sein – und dies nicht das letzte Spiel der FCB-Frauen in der Allianz Arena.

