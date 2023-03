Dank Elfmeter: Düsseldorf jubelt gegen Regensburg

Fortuna Düsseldorf hat den SSV Jahn Regensburg in der 2.

Fußball-Bundesliga dank eines späten Elfmetertreffers besiegt. Den Strafstoß zum 1:0 (0:0) für die Düsseldorfer verwandelte Dawid Kownacki in der 86. Minute, nachdem Felix Klaus von Regensburgs Konrad Faber zu Fall gebracht wurde.

Die Fortuna darf sich damit weiterhin Hoffnungen auf den dritten Platz zum Saisonende machen. Die Regensburger hingegen sind nach der Niederlage das neue Schlusslicht in der Liga und nun schon seit zehn Spielen sieglos.

In einer munteren Anfangsphase waren die Hausherren aus Regensburg vor 10.119 Zuschauern zunächst im Pech. Stürmer Aygün Yildirim traf mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze nur die Latte (7. Minute). Nach einer Viertelstunde verflachte die Partie, ehe Andreas Albers (33.) und Sarpreet Singh (34.) Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier mit Distanzschüssen prüften. Die beste Düsseldorfer Chance hatte Emmanuel Iyoha, dessen wuchtiger Schuss in der 38. Minute an den Pfosten knallte.

Nach der Pause hielt Regensburgs Torwart Jonas Urbig zunächst das Remis fest. Der 19-Jährige parierte erst einen Schuss von Kownacki (54.) aus spitzem Winkel und wehrte dann gegen Jorrit Hendrix (57.) aus kurzer Distanz ab. Anschließend sah alles nach einem Remis aus, bis Kownacki vom Elfmeterpunkt traf.

