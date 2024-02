Elversberg düpiert Pokal-Halbfinalist Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern kommt nicht aus dem Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga heraus. Bei Aufsteiger Elversberg setzt es eine verdiente Niederlage.

Die SV Elversberg hat ihre Negativserie beendet und den Pokal-Halbfinalisten 1. FC Kaiserslautern noch tiefer in den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gestoßen.

Der Aufsteiger feierte mit dem 2:1 (1:1) den ersten Sieg seit Ende November und vergrößerte mit 28 Punkten den Abstand zur Abstiegszone. Die Pfälzer stecken mit 21 Zählern als Tabellen-15. dagegen weiter im Tabellenkeller fest.

Vor 11.150 Zuschauern erzielten Paul Wanner in der 19. Minute und Thore Jacobsen (56./Foulelfmeter) die Tore für die Saarländer. Ragnar Ache (45.+6) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den FCK, der nur vier Tage nach dem Pokal-Coup bei Hertha BSC wieder im tristen Zweitliga-Alltag angekommen ist.

Dabei begannen die Pfälzer gut und hatten mehr Ballbesitz. Doch die Führung erzielten die Gastgeber. Maurice Neubauer bediente Wanner, der mit einem platzierten Schuss aus rund 15 Metern FCK-Torhüter Julian Krahl überwand. Kaiserslautern kam in der Folge kaum mehr gefährlich vor das gegnerische Tor, kurz vor der Pause aber trotzdem zum 1:1. Torjäger Ache traf mit einem sehenswerten Schuss ins Eck.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff spielte Almamy Touré den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand, den fälligen Elfmeter verwandelte Jacobsen sicher. In der Folge war Kaiserslautern um den erneuten Ausgleich bemüht, die besseren Chancen hatte aber Elversberg. Paul Stock (75.) scheiterte an Krahl, eine Minute später setzte Wahidullah Faghir den Ball neben das Tor. Am Ende konnte der Aufsteiger dennoch einen insgesamt verdienten Erfolg bejubeln.

