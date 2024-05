Kuntz stellt klar: Baumgart bleibt HSV-Trainer

Stefan Kuntz legt als Sportdirektor beim HSV los. Die erste Entscheidung betrifft den Trainer.

Der Hamburger SV geht mit Trainer Steffen Baumgart in die neue Zweitliga-Saison. Das stellte der neue Sportvorstand Stefan Kuntz bei seiner Vorstellung klar.

"Ja, wir machen mit Steffen Baumgart weiter", sagte Kuntz. "Wir haben gestern bereits vier Stunden zusammengesessen und uns über ganz viele Themen ausgetauscht. Steffen hat noch keine Chance gehabt, hier eine Vorbereitung zu machen, seine Vorstellungen in einer Transferperiode umzusetzen", sagte Kuntz.

Der Europameister von 1996 tritt beim Hamburger SV die Nachfolge von Jonas Boldt an, von dem sich die Norddeutschen getrennt hatten. Im Winter war Kuntz sogar noch als Trainer bei den Hamburgern gehandelt worden, nun soll er als Sportvorstand den HSV zurück in die Erste Liga führen. An der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus war der HSV zuletzt sechsmal gescheitert.

(dpa)